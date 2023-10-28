Bergama Sportif, Sultanbeyli Belediyespor'u 4-3 mağlup etti

BERGAMA,

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Celal Bayraklı, Ali Etlikci, Turan Çelik

BERGAMA SPORTİF: Doğukan - Halil İbrahim, Burak (Dk. 86 Berkant), Yılmaz, Erhan Şentürk (Dk. 90 Melih Şencan), Arda, Mert, İbrahim Şirin, Mete (Dk. 55 Ali Emre), Samet (Dk. 86 Fuat), Atalay (Dk. 55 Aziz)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Ahmet - Hakkı, Serkan, Ali İhsan, Abdullah (Dk. 76 Emre Aydoğan), Mehmet Eren (Dk. 46 Can), Gökhan (Dk. 76 Azat), Ali Burak, Hasan (Dk. 67 Emre Özer), Miraç, Emirhan Tekgül

GOLLER: Dk. 15 Yılmaz, Dk. 40 ve Dk. 89 (Pen.) Erhan Şentürk, Dk. 57 Burak (Bergama Sportif), Dk. 21 Hasan, Dk. 43 Hakkı, Dk. 52 Abdullah (Sultanbeyli Bld)

SARI KARTLAR: İbrahim Şirin, Arda (Bergama Sportif), Miraç, Bilal, Ali Burak (Sultanbeyli Bld)

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan Bergama Sportif, evinde Sultanbeyli Belediyespor'la girdiği gol düellosunu 4-3 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 15'inci dakikada Yılmaz, 40 ve 89'uncu dakikada penaltıdan Erhan Şentürk ile 57'nci dakikada Burak attı. Konuk ekibe 21'inci dakikada Hasan, 43'üncü dakikada Hakkı ve 52'nci dakikada Abdullah'ın golleri yetmedi. Ligde 8 haftada 2'nci galibiyetini alan Bergama bu skorla puanını 10 yaptı.