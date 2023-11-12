TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde zirve yarışı veren Sebat Gençlikspor'u uzatmada bulduğu golle 1-0 mağlup eden Bergama Sportif, iç sahadaki performansıyla fark yarattı. İzmir'de namağlup unvanını koruyan Bergama Sportif, 13 puana ulaşıp Play-Off için iddiasını korudu.

Bergama Sportif, Sebat Gençlikspor'u uzatmada mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde zirve yarışı veren Sebat Gençlikspor'u uzatmada bulduğu golle 1-0 mağlup eden Bergama Sportif, iç sahadaki performansıyla fark yarattı. Deplasmanda çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alıp sadece 2 puan toplayan İzmir ekibi, seyircisi önündeki randevularda aynı periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puanı hanesine yazdırdı. İzmir'de namağlup unvanını koruyan Bergama Sportif, 13 puana ulaşıp Play-Off için iddiasını korudu.