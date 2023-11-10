Bergama Sportif, Sebat Gençlikspor maçına hazırlanıyor
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Bergama Sportif, TFF 3. Lig 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak. Bergama temsilcisi, iç sahadaki namağlup unvanını korumayı hedefliyor.
İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Çankaya Spor Kulübü'ne 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Bergama Sportif yarın evinde Sebat Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek. Bergama 14 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 10'uncu hafta karşılaşmasını Esad Sadık Demirtaş yönetecek.
Grupta Play-Off hattının 2 puan ve 2 basamak gerisinde 8'inci sırada yer alan 10 puanlı Bergama temsilcisi, 16 puanı bulunan 3'üncü sıradaki Trabzon ekibini yenerek iç sahadaki namağlup unvanını korumayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor