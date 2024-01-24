Bergama Sportif'in yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 3'ünccü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bergama Sportif'in yeni teknik direktörü bellmi oldu. İzmir ekibi daha önce prensipte el sıkıştığı Bülent Ataman'ı resmen takımın başına getirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğüne Bülent Ataman getirilmiştir. 1974 doğumlu, 49 yaşındaki Bülent Ataman Gençlerbirliği, Giresunspor, Erzurumspor'da yardımcı antrenörlük görevinde, Manisaspor ve Kuşadasıspor ile teknik adamlık deneyiminde bulunmuştur. Kendisine yeni evine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. Bergama Sportif, eski çalıştırıcısı Süyelman Varlık için de teşükkür mesajı yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor