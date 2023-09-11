Bergama Sportif, Afyonspor'dan Melih Şencan'ı transfer etti

Bergama Sportif, TFF 3. Lig 4. Grup'ta Çatalcaspor ile berabere kaldıktan sonra Afyonspor'dan stoper Melih Şencan'ı transfer etti. Şencan, deneyimli bir stoper olarak takıma katıldı ve yeni bir şampiyonluk için mücadele edecek.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Çatalcaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Bergama Sportif, dış transferde Afyonspor'dan stoper Melih Şencan ile el sıkıştı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "3'üncü Lig'de 138, 2'nci Lig'de 42 maç ve Türkiye Kupası'nda 10 maça çıkan 1.90 boyundaki deneyimli stoper defansta rakiplerine geçit vermezken bu maçlarda 13 gol kaydederek oynadığı takımlara kritik puanlar kazandırdı. Somaspor forması ile 3'üncü Lig şampiyonluğu bulunan Şencan yeni bir şampiyonluk için takımımız ile anlaşma sağladı. Melih Şencan'a hoşgeldin diyor kırmızı-lacivertli forma altında sonu şampiyonluk olan bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.