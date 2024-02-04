Bergama Sportif, 23 Elazığ FK'yı 3-0 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 6 maçında 5 yenilgi ve 1 beraberlik alıp düşme potasına giren Bergama Sportif, kötü gidişata son verdi. İzmir ekibi evinde 23 Elazığ FK takımını 3-0 yenerek kritik galibiyete imza attı. Bergama Sportif maçın 16'ncı dakikasında Fuat'ın golüyle öne geçti: 1-0. Halil İbrahim, 26'ncı dakikada Bergama'nın ikinci golünü kaydetti: 2-0. Maçın ilk devresini 2 farklı önde tamamlayan Bergama Sportif, 90+2'nci dakikada Erhan'ın golüyle skoru 3-0 yapıp mücadeleden galip ayrıldı. Bu sonuçla Bergama Sportif 17 puana yükseldi ve az da olsa rahatladı. 23 Elazığ ise 13 puanla son sırada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor