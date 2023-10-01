Bergama Sportif, 1984 Muşspor'u mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bergama Sportif, evinde 1984 Muşspor'u 4-2 mağlup etti. Bergama Sportif, 30'uncu dakikada öne geçti ve maçı 4-2 kazandı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 3 maçını berabere bitiren Bergama Sportif, evinde 1984 Muşspor'u 4-2 mağlup etti.

Bergama Sportif, 30'uncu dakikada Burak Göksel ile 1-0 öne geçti. Muşspor, 35'te İlker ile skoru eşitledi: 1-1. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta 63'üncü dakikada Yılmaz, İzmir ekibini yeniden öne geçirdi: 2-1. Müsabakada dakikalar 67'yi gösterdiğinde Muşspor penaltı kazandı ve Efe atışı gole çevirdi: 2-2. Yılmaz, 70'inci dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 3-2. İbrahim Şirin, 90'ıncı dakikada Bergama Sportif'in dördüncü golünü kaydetti: 4-2. Bu sonucun ardından Bergama Sportif 6 puana yükseldi. Muşspor ise 4 puanda kaldı.