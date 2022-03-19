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Bergama'nın rakibi Artvin Hopaspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bergama'nın rakibi Artvin Hopaspor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 haftada 3 deplasman galibiyeti alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşan Bergama Belediyespor, yarın evinde Play-Off mücadelesi veren Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 haftada 3 deplasman galibiyeti alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşan Bergama Belediyespor, yarın evinde Play-Off mücadelesi veren Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertliler, yenilenen 14 Eylül Stadı'na dönmeden önce İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacağı son randevusuna saat 14.00'te çıkacak.

2'nci Grup'ta 20 yöneticisinin istifa etmesiyle sarsılan Kuşadasıspor, ilk 5 yarışında 1 basamak üstünde yer alan 68 Aksaray Belediyespor'u 3'te 3 yapma hedefiyle konuk edecek. Averajla düşme hattının üstünde yer alan 27 puanlı Kızılcabölükspor, deplasmanda 28 puanlı Darıca Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. 3'üncü Grup'ta liderin 1 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fethiyespor, Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında ter dökecek. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Play Off, Artvin, Spor, Haberler

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