Bergama Futbol Kulübü'nün başkanlığı Cihan Aktaş'a devredilecek

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon tamamlandıktan sonra belirsizliğe bürünerek hiçbir hamle yapmayan Bergama Futbol Kulübü'nün İzmir'in 2'nci Lig'deki temsilcilerinden Bucaspor 1928'in başkanlığını yapan Cihan Aktaş'a devredileceği öğrenildi. Geçen yıl Bergama Belediyesi'nin yönetimini Eski Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun kurduğu Ekmas Sportif'e verdiği kulüp, devir işlemleri resmi olarak tamamlanmayınca sezon içinde çalkantılar yaşadı.

Sezon tamamlandıktan sonra yine geçen yıl aldığı 2'nci Lig'deki İzmir ekibi Menemen Futbol Kulübü'nü devreden Ekmas Sportif, Bergama'nın yönetimini de Cihan Aktaş'a vermeye hazırlanıyor. 2018 yılında Bucaspor'un başkanlığına gelen Aktaş, kulüp amatöre düştükten sonra haklarını devraldığı Tire 1922'nin adını Bucaspor 1928 olarak değiştirip Buca'ya taşıdığı takımı 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkarmıştı. Bucaspor 1928 geçen sezon da Play-Off finali oynayıp 1'inci Lig'in kapısından dönmüştü.

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023