Bergama FK, Çatalcaspor ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama FK, ligin ilk haftasında Çatalcaspor ile deplasmanda berabere kalarak sezona 1 puanla başladı. İzmir temsilcisi, 7. dakikada öne geçmesine rağmen rakibin golüne engel olamayınca skor eşitlendi. Karşılaşmanın sonucu 1-1 olarak tamamlandı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama FK, ligin ilk haftasında Çatalcaspor ile deplasmanda berabere kalarak sezona 1 puanla başladı.

Yeni sezon öncesinde kadrosuna birçok takviye yapan Bergama FK, ligin ilk haftasında Çatalcaspor'a konuk oldu. İzmir temsilcisi 7. dakikada Erhan Şentürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü üstün götüren konuk ekip, 71. dakikada Muhammed Ebrar Yıldırım'ın golüne engel olamayınca ev sahibi ekip skora denge getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol sesi çıkmayınca iki taraf da 1 puana razı oldu. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, ligin birinci haftasını 6. sırada tamamladı.

Bergama'nın şirketleşmesi tamamlandı

İş insanı Ahmet Çoruhlu, yeni sezon öncesi Bergama FK'nın şirketleşme işlemlerini gerçekleştirince İzmir ekibinin yeni adı Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş. oldu. Öte yandan devir işleminden sonra takımın taşınmasının söz konusu olmadığı ve iç saha maçlarının ilçede oynanmaya devam edileceği öğrenildi. - İZMİR