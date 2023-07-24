Bergama Belediyespor'un Yönetimi Ahmet Çoruhlu'na Devredildi

TFF 3'üncü Lig takımlarından Bergama Belediyespor'un yönetimi, iş insanı Ahmet Çoruhlu'ya devredildi. Şirket sürecinin tamamlanmasının ardından takımın maçlarını ilçede oynamaya devam edeceği ve şampiyonluk için kadro kurulacağı açıklandı.

TFF 3'üncü Lig'de sezon tamamlandıktan sonra sessizliğe gömülüp, Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş'ın alacağı iddia edilen Bergama Belediyespor'u iş insanı Ahmet Çoruhlu devraldı. Geçen sezon İzmir'in Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Özçamdibispor'un başkanlığını da yapıp, sezon içinde de Bergama'yı devralacağı iddia edilen Ahmet Çoruhlu, Bergama Belediyesi'nden dernek yönetimini aldı.

Şirket sürecinin de önümüzdeki günlerde sonçlanacağı öğrenildi. Bergama Belediyespor'un taşınması gibi bir durumun söz konusu olmayacağı, maçlarını ilçede oynamaya devam ederek şampiyonluğa aday kadro kurulacağı açıklandı. Geçen yıl Bergama Belediyesi'nin yönetimini Eski Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun kurduğu Ekmas Sportif'e verdiği kulüp, şirketleşme işlemleri resmi olarak tamamlanmayınca sezon içinde çalkantılar yaşamıştı.