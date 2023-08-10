Bergama Belediyespor Transferde Atağa Kalktı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, hem dış hem de iç transferde atağa kalktı. İzmir ekibi, dış transferde 6 oyuncuyla daha el sıkıştı. İç transferde ise önemli adımlar attı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, hem dış hem de iç transferde atağa kalktı.

Daha önce Menemen FK'den sol bek İbrahim Şirin, stoper Kağan Topçu, ön libero Fuat Duran, İnegölspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ve Nazilli Belediyespor'dan forvet Ahmet Gökbayrak ile anlaşmaya varan İzmir ekibi, dış transferde 6 oyuncuyla daha el sıkıştı. Kırmızı-lacivertliler, Menemen FK'dan orta saha oyuncusu Ferhat Çulcuoğlu, Serik Belediyespor"dan forvet Burak Göksel, Karaman FK'dan sağ bek Samet Aydın, Kepez Belediyespor'dan orta saha Mete Karahan, Yeni Malatyaspor'dan sol bek Berat Yaman ve Kelkit Belediyespor'dan stoper Köksal Ayaydın'la prensip anlaşmasına vardı. Bergama ekibinin Bucaspor 1928'den Erhan Şentürk ve Mustafa Seyhan'la da görüştüğü bildirildi.

İÇ TRANSFERDE SORUN YOK

Bergama Belediyespor iç transferde de önemli adımlar attı. İzmir temsilcisi Mert Çakar, Aziz Kızılgün, Amir Güren ve Atalay Yıldırım, Bekir Can Uğur ve Serhat Ayriç ile yeniden anlaşma sağladı.