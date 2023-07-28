Bergama Belediyespor Transfer Dönemine Başladı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Bergama Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Kulüp, Menemen FK'den İbrahim Şirin, Kağan Topçu, Fuat Duran ve İnegölspor'dan Yılmaz Özeren ile anlaşma sağladı.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yönetimini geçen sezon içinde de ismi kulüple anılan Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı Bergama Belediyespor'da transferin de startı verildi. Bergama Belediyespor, Menemen FK'den sol bek İbrahim Şirin, stoper Kağan Topçu, ön libero Fuat Duran ve İnegölspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile anlaşmaya vardı.