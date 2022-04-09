Bergama Belediyespor seriyi sürdürme peşinde
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle alt sıralardan uzaklaşan Bergama Belediyespor, yarın 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanına çıkacak.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle alt sıralardan uzaklaşan Bergama Belediyespor, yarın 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanına çıkacak. Kelkit İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.
Ligde 3'üncü Grup'ta hafta içinde Büyükçekmece Tepecikspor'la erteleme sınavında berabere kalarak son 5 maç öncesi lider Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını tepen zirve takipçisi Fethiyespor, aynı saatte Modafen'i İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Fethiye, grupta 60 puanla, Erokspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor