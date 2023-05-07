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Bergama Belediyespor, Sapanca Gençlikspor'u mağlup etti

Bergama Belediyespor, Sapanca Gençlikspor'u mağlup etti

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasız kalan Bergama Belediyespor, evinde Play-Off hattını yakalamaya çalışan Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 38'inci dakikada Ahmet ve 61'inci dakikada Efe Görgülü attı. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 40'ıncı dakikada İlkay'dan geldi. Bu skorla Bergama puanını 43'e yükseltirken, Sapanca 46 puanda kaldı.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Esad Sadık Demirtaş, Adem Mazlum, Mehmet Ali Keskin

BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Tahir, Ahmet, Efe Taylan (Dk. 64 İsmail Kulet), Arda (Dk. 46 Kağan), Süleyman, Efe Görgülü (Dk. 75 Abdullah), Mert (Dk. 75 Bekir Can), Aziz (Dk. 87 Enes), Yunus, Bekir Can Uğur

SAPANCA GENÇLİKSPOR: Oğuzhan - Talha (Dk. 73 Furkan Yasin), İlkay, İsa (Dk. 67 Hakan), Muhammed Egemen, Murat (Dk. 67 Kazım), Semih (Dk. 57 Ali Helvacı), Vedat, Doğukan (Dk. 73 Eren), Berkay, Fadıl

GOLLER: Dk. 38 Ahmet, Dk. 61 Efe Görgülü (Bergama Bld) - Dk. 40 İlkay (Sapanca Gençlikspor)

SARI KARTLAR: Talha, Murat, Eren (Sapanca Gençlikspor), Ahmet (Bergama Bld)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasız kalan Bergama Belediyespor, evinde Play-Off hattını yakalamaya çalışan Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 38'inci dakikada Ahmet ve 61'inci dakikada Efe Görgülü attı. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 40'ıncı dakikada İlkay'dan geldi. Bu skorla Bergama puanını 43'e yükseltirken, Sapanca 46 puanda kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bergama Belediyespor Eylül Spor Haberler

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