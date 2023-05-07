Bergama Belediyespor, Sapanca Gençlikspor'u mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasız kalan Bergama Belediyespor, evinde Play-Off hattını yakalamaya çalışan Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 38'inci dakikada Ahmet ve 61'inci dakikada Efe Görgülü attı. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 40'ıncı dakikada İlkay'dan geldi. Bu skorla Bergama puanını 43'e yükseltirken, Sapanca 46 puanda kaldı.