Bergama Belediyespor, Sapanca Gençlikspor'u mağlup etti
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasız kalan Bergama Belediyespor, evinde Play-Off hattını yakalamaya çalışan Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 38'inci dakikada Ahmet ve 61'inci dakikada Efe Görgülü attı. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 40'ıncı dakikada İlkay'dan geldi. Bu skorla Bergama puanını 43'e yükseltirken, Sapanca 46 puanda kaldı.
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Esad Sadık Demirtaş, Adem Mazlum, Mehmet Ali KeskinBERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Tahir, Ahmet, Efe Taylan (Dk. 64 İsmail Kulet), Arda (Dk. 46 Kağan), Süleyman, Efe Görgülü (Dk. 75 Abdullah), Mert (Dk. 75 Bekir Can), Aziz (Dk. 87 Enes), Yunus, Bekir Can UğurSAPANCA GENÇLİKSPOR: Oğuzhan - Talha (Dk. 73 Furkan Yasin), İlkay, İsa (Dk. 67 Hakan), Muhammed Egemen, Murat (Dk. 67 Kazım), Semih (Dk. 57 Ali Helvacı), Vedat, Doğukan (Dk. 73 Eren), Berkay, FadılGOLLER: Dk. 38 Ahmet, Dk. 61 Efe Görgülü (Bergama Bld) - Dk. 40 İlkay (Sapanca Gençlikspor)
SARI KARTLAR: Talha, Murat, Eren (Sapanca Gençlikspor), Ahmet (Bergama Bld)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasız kalan Bergama Belediyespor, evinde Play-Off hattını yakalamaya çalışan Sapanca Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibinin gollerini 38'inci dakikada Ahmet ve 61'inci dakikada Efe Görgülü attı. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 40'ıncı dakikada İlkay'dan geldi. Bu skorla Bergama puanını 43'e yükseltirken, Sapanca 46 puanda kaldı.
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