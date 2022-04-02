Bergama Belediyespor - Karaman Belediyespor: 3-2 - Haberler

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Bergama Belediyespor - Karaman Belediyespor: 3-2

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bergama Belediyespor - Karaman Belediyespor: 3-2

STAT: 14 Eylül AkademiHAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Semih Kocaman (xx), Yunus Çiftçi (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz (xx) - Mehmet Soyarslan (xx) (Dk. 66 Mert xx), İlyas (x) (Dk. 66 Kerim xx), Murat Karadeniz (xx), Celil (xxx) (Dk. 73 Veysel xxx), Yusuf Can (xx), Murat Kayalı (xxx) (Dk.

STAT: 14 Eylül Akademi

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Semih Kocaman (xx), Yunus Çiftçi (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Deniz (xx) - Mehmet Soyarslan (xx) (Dk. 66 Mert xx), İlyas (x) (Dk. 66 Kerim xx), Murat Karadeniz (xx), Celil (xxx) (Dk. 73 Veysel xxx), Yusuf Can (xx), Murat Kayalı (xxx) (Dk. 88 Yusuf Tekin), Hamit (xx), Burak (xx), Polat (xx) (Dk. 66 Batuhan xx), Tevfik Doğukan (xx)

KARAMAN BELEDİYESPOR: Osman (x) - Emrullah (x) (Dk. 46 Arda xx), Burak (x), Ömer Faruk (xx), Bekir (x) (Dk. 80 Emirhan x), Ahmet (xx), Süleyman (xx) (Dk. 62 Mehmet Emre xx), Yunus (xxx), Hami (x) (Dk. 88 Rıfat), Selahattin Enes (x), Abdullahi Ali Jama (xxx)

GOLLER: Dk. 27 (P) Murat Kayalı, Dk. 43 Celil, Dk. 86 Veysel ( Bergama Belediyespor ), Dk. 18 Abdullahi Ali Jama, Dk. 60 Yunus ( Karaman Belediyespor)

SARI KARTLAR: İlyas, Kerim, Veysel, Deniz ( Bergama Belediyespor )

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta çıkış yakalayıp alt sıralardan uzaklaşan Bergama Belediyespor, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini evinde Karaman Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek aldı. Bu sezon ilk kez iç saha maçını Bergama'da oynayan kırmızı-lacivertlier, 27'nci dakikada penaltıdan Murat Kayalı, 43'üncü dakikada Celil ve 86'ncı dakikada Veysel'in golleriyle 3 puana uzandı. Konuk ekibe 18'inci dakikada Abdullahi Ali Jama ve 60'ıncı dakikada Yunus'un golleri yetmedi. Bergama Belediyespor, grupta puanını 29'a çıkardı.


- Bergama

Demirören Haber Ajansı / Spor

Bergama Belediyespor, Murat Kayalı, Karaman, Eylül, Spor, Haberler

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