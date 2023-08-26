Bergama Belediyespor, kaleci Doğukan Özçimen'i transfer etti

Bergama Belediyespor, TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından 68 Aksaray Belediyespor'dan kaleci Doğukan Özçimen ile sözleşme imzaladı. Doğukan, daha önce Çorum FK, Muğlaspor ve Belediye Kütahyaspor formalarını giydi.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, dış transferde 68 Aksaray Belediyespor'dan kaleci Doğukan Özçimen'le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor ve Göztepe altyapısında yetişen 23 yaşındaki Doğukan, Çorum FK, Muğlaspor ve Belediye Kütahyaspor formalarını giydi. Doğukan Özçimen'e hoşgeldin diyor, kırmızı-lacivertli forma altında sonu şampiyonluk olan bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

3'üncü Lig'de 30 maça çıkan file bekçisi geçen sezon ligde 13, kupada 1 karşılaşmada görev yaptı.