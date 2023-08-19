Bergama Belediyespor, Halil İbrahim Keleş'i transfer etti

Bergama Belediyespor, Ankara Keçiörengücü'nde bulunan Halil İbrahim Keleş'i kadrosuna dahil etti. Geçen sezonu Kelkit Belediyespor'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı.

İZMİR,

TRANSFER döneminde son olarak Bucaspor 1928'den golcü Erhan Şenrtürk'ü renklerine bağlayan 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Bergama Belediyespor, bonservisi Ankara Keçiörengücü'nde bulunan Halil İbrahim Keleş'i kadrosuna dahil etti. Geçen sezonu 1954 Kelkit Belediyespor'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı. Deneyimli oyuncu kariyerinde 24Erzincanspor, Bozüyük Vitraspor, Sarıkamış Gençlerbirliği, Serhat Ardahan, İçel İdman Yurdu, Düzcespor ve Keçiörengücü'nde oynadı. Halil İbrahim, geçen sezon Kelkit'te 27 resmi müsabakaya çıkıp 2159 dakika süre aldı.