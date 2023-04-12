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Bergama Belediyespor evinde mağlup

Bergama Belediyespor evinde mağlup

Spor Haberleri

Bergama Belediyespor, evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-1 mağlup oldu. Bursa Yıldırımspor 35 puanla liderliğini sürdürdü.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Tolga Tuna, Kağan Yıldızlar, Furkan Ata

BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Kağan, Tahir (Dk. 61 İbrahim), Mehmet (Dk. 76 Abdullah), Uğur (Dk. 76 İsmail), Efe, Emre (Dk. 61 Süleyman), Mert, Doğan, Aziz (Dk. 88 Bekir Can), Yunus

BURSA YILDIRIMSPOR: Mercan - Yusuf Ali, Ahmet Memiş, Mehmet (Dk. 88 Ahmet Çelik), Kerem (Dk. 70 Mustafa Arda), Burak (Dk. 80 Eren), Hüseyin, Erdal, Doğukan, Emirhan, Doğanay (Dk. 89 İsmail Efe)

GOLLER: Dk. 6 Emirhan ( Bursa Yıldırımspor), Dk. 65 Doğan ( Bergama Belediyespor )

SARI KARTLAR: Mert, Mehmet, İbrahim ( Bergama Belediyespor ), Emirhan, Eren, Mustafa Arda ( Bursa Yıldırımspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son iki maçını kazanıp çıkışa geçen Bergama Belediyespor evinde Bursa Yıldırımspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan konuk Bursa Yıldırımspor 6'ncı dakikada Emirhan ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bergama Belediyespor 65'te Doğan'la tabelayı eşitledi. Müsabakanın 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Erdal, konuk takıma galibiyeti getirdi. Bergama Belediyespor 34 puanda kalırken, Bursa Yıldırımspor 35 puana yükseldi.


- Bergama
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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