Bergama Belediyespor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü: 2-5
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STAT: Bergama 14 EylülHAKEMLER: Osman Köksaldı, Selçuk Gökgöz, Metin EkrenBERGAMA BELEDİYESPOR: Serhat - Kağan, Mehmet (Dk. 76 Süleyman), Ahmet, Efe Taylan (Dk. 76 Arda), İbrahim (Dk. 76 Tahir), Mert, Doğan, Aziz, Yunus (Dk. 67 Abdullah), İsmail (Dk.
STAT: Bergama 14 EylülHAKEMLER: Osman Köksaldı, Selçuk Gökgöz, Metin EkrenBERGAMA BELEDİYESPOR: Serhat - Kağan, Mehmet (Dk. 76 Süleyman), Ahmet, Efe Taylan (Dk. 76 Arda), İbrahim (Dk. 76 Tahir), Mert, Doğan, Aziz, Yunus (Dk. 67 Abdullah), İsmail (Dk. 46 Efe Görgülü)EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Serkan - Recep, Süleyman (Dk. 77 Ömer), Furkan Tuşik (Dk. 54 Rıdvan), İshak, Umut (Dk. 54 Hakan Can), Aytaç, Murat (Dk. 14 Gökhan), Furkan Külekci (Dk. 77 Furkan Çarkçı), Sabutay, UğurGOLLER: Dk. 7 Süleyman, Dk. 9 Doğan (K.K), Dk. 37 ve Dk. 45+4 Aytaç, Dk. 49 İshak ( Efeler 09), Dk. 20 Yunus, Dk. 61 Efe Görgülü (Bergama Bld)KIRMIZI KART: Dk. 82 Serhat (Bergama Bld)SARI KARTLAR: Furkan Tuşik, Aytaç ( Efeler 09)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off potasında yer alan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü deplasmanda iddiası bulunmayan Bergama Belediyespor'u 5-2 mağlup etti. Konuk takım 7'nci dakikada Süleyman'ın golüyle öne geçerken, 9'uncu dakikada Bergamalı Doğan kendi filelerini sarstı. Ev sahibi ekipte 20'nci dakikada Yunus skoru 2-1 getirse de 37 ve 45+4'üncü dakikada Aytaç'ın golleriyle Efeler 09 SFK, ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Aydın temsilcisi 49'uncu dakikada İshak'la durumu 5-1'e getirdi. Bergama Belediyespor'da Efe Görgülü, 61'inci dakikadaki golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-5. Bergama takımında Serhat, 82'nci dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Efeler 09 SFK 51 puana ulaşırken, Bergama Belediyespor 37 puanda kaldı.- İzmir