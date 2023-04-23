Bergama Belediyespor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü: 2-5

STAT: Bergama 14 Eylül

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off potasında yer alan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü deplasmanda iddiası bulunmayan Bergama Belediyespor'u 5-2 mağlup etti. Konuk takım 7'nci dakikada Süleyman'ın golüyle öne geçerken, 9'uncu dakikada Bergamalı Doğan kendi filelerini sarstı. Ev sahibi ekipte 20'nci dakikada Yunus skoru 2-1 getirse de 37 ve 45+4'üncü dakikada Aytaç'ın golleriyle Efeler 09 SFK, ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Aydın temsilcisi 49'uncu dakikada İshak'la durumu 5-1'e getirdi. Bergama Belediyespor'da Efe Görgülü, 61'inci dakikadaki golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-5. Bergama takımında Serhat, 82'nci dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Efeler 09 SFK 51 puana ulaşırken, Bergama Belediyespor 37 puanda kaldı.