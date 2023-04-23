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Bergama Belediyespor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü: 2-5

Bergama Belediyespor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü: 2-5

Spor Haberleri

STAT: Bergama 14 EylülHAKEMLER: Osman Köksaldı, Selçuk Gökgöz, Metin EkrenBERGAMA BELEDİYESPOR: Serhat - Kağan, Mehmet (Dk. 76 Süleyman), Ahmet, Efe Taylan (Dk. 76 Arda), İbrahim (Dk. 76 Tahir), Mert, Doğan, Aziz, Yunus (Dk. 67 Abdullah), İsmail (Dk.

STAT: Bergama 14 Eylül

HAKEMLER: Osman Köksaldı, Selçuk Gökgöz, Metin Ekren

BERGAMA BELEDİYESPOR: Serhat - Kağan, Mehmet (Dk. 76 Süleyman), Ahmet, Efe Taylan (Dk. 76 Arda), İbrahim (Dk. 76 Tahir), Mert, Doğan, Aziz, Yunus (Dk. 67 Abdullah), İsmail (Dk. 46 Efe Görgülü)

EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Serkan - Recep, Süleyman (Dk. 77 Ömer), Furkan Tuşik (Dk. 54 Rıdvan), İshak, Umut (Dk. 54 Hakan Can), Aytaç, Murat (Dk. 14 Gökhan), Furkan Külekci (Dk. 77 Furkan Çarkçı), Sabutay, Uğur

GOLLER: Dk. 7 Süleyman, Dk. 9 Doğan (K.K), Dk. 37 ve Dk. 45+4 Aytaç, Dk. 49 İshak ( Efeler 09), Dk. 20 Yunus, Dk. 61 Efe Görgülü (Bergama Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Serhat (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Furkan Tuşik, Aytaç ( Efeler 09)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off potasında yer alan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü deplasmanda iddiası bulunmayan Bergama Belediyespor'u 5-2 mağlup etti. Konuk takım 7'nci dakikada Süleyman'ın golüyle öne geçerken, 9'uncu dakikada Bergamalı Doğan kendi filelerini sarstı. Ev sahibi ekipte 20'nci dakikada Yunus skoru 2-1 getirse de 37 ve 45+4'üncü dakikada Aytaç'ın golleriyle Efeler 09 SFK, ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. Aydın temsilcisi 49'uncu dakikada İshak'la durumu 5-1'e getirdi. Bergama Belediyespor'da Efe Görgülü, 61'inci dakikadaki golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-5. Bergama takımında Serhat, 82'nci dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Efeler 09 SFK 51 puana ulaşırken, Bergama Belediyespor 37 puanda kaldı.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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