Bergama Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği'nden Ahmet Gökbayrak'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig takımlarından Bergama Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, Darıca Gençlerbirliği'nden forvet oyuncusu Ahmet Gökbayrak ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Nazilli ve Darıca'da başarılı performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, Bergama Belediyespor'un hücum hattını güçlendirecek.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yönetimi Ahmet Çoruhlu'ya devredildikten sonra teknik direktörlük görevine Özden Töraydın'ı getiren Bergama Belediyespor'da transferler sürüyor. Kırmızı-lacivertli kulüp Darıca Gençlerbirliği'nden forvet Ahmet Gökbayrak ile sözleşme imzaladı. Konyaspor altyapısında yetişip daha önce 1922 Konyaspor, 23 Elazığ FK, Karaman FK ve Nazilli Belediyespor formalarını da giyen 24 yaşındaki Ahmet, geçen sezon ilk yarıda Nazilli'de 13 maçta 3, ikinci yarıda Darıca'da 14 maçta 7 gol attı. Bergama Belediyespor transferde daha önce Menemen FK'den sol bek İbrahim Şirin, stoper Kağan Topçu, ön libero Fuat Duran ve İnegölspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile anlaşmaya varmıştı.