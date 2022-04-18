Bergama Belediyespor'dan müthiş seri
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta uzun süre amatör kümeye düşme korkusu yaşayan Bergama Belediyespor, son haftalarda müthiş bir çıkışla rahatladı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta uzun süre amatör kümeye düşme korkusu yaşayan Bergama Belediyespor, son haftalarda müthiş bir çıkışla rahatladı. Grupta üst üste 4'üncü galibiyetini evinde Criptoswaps Çatalcaspor'u 1-0 yenerek alan Bergama, Soner Keleş teknik direktörlüğü devraldıktan sonra çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kırmızı-lacivertli ekip düşme hattından başladığı yükselişte 45 puanla 8'inci sıraya tırmandı.- Bergama