Bergama Belediyespor'dan müthiş seri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bergama Belediyespor'dan müthiş seri

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bergama Belediyespor'dan müthiş seri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta uzun süre amatör kümeye düşme korkusu yaşayan Bergama Belediyespor, son haftalarda müthiş bir çıkışla rahatladı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta uzun süre amatör kümeye düşme korkusu yaşayan Bergama Belediyespor, son haftalarda müthiş bir çıkışla rahatladı. Grupta üst üste 4'üncü galibiyetini evinde Criptoswaps Çatalcaspor'u 1-0 yenerek alan Bergama, Soner Keleş teknik direktörlüğü devraldıktan sonra çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kırmızı-lacivertli ekip düşme hattından başladığı yükselişte 45 puanla 8'inci sıraya tırmandı.


- Bergama
Bergama Belediyespor'dan müthiş seri

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama Belediyespor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title