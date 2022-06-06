Bergama Belediyespor'da kongre günü - Haberler

Bergama Belediyespor'da kongre günü TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsililerinden Bergama Belediyespor'un genel kurulu yarın düzenlenecek. TFF 3'üncü Lig'deki İzmir temsililerinden Bergama Belediyespor'un genel kurulu yarın düzenlenecek. Bergama Kültür Merkezi Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kongrede kulübün şirketleşip yoluna dernek olarak değil, anonim şirket olarak devam etmesi de gündeme alınacak. Bergama'da mevcut Başkan Bilir Altay'ın göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Süper Lig'den düşen Altay'da 6 yıl başkanlık yapıp geçen aylarda istifa eden Özgür Ekmekçioğlu'nun kulübü şirketleştirmeye talip olduğu iddia edilmişti. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bergama Belediyespor Bergama İzmir Spor Haberler

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