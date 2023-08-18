Bergama Belediyespor, Bucaspor 1928'in golcüsü Erhan Şentürk'ü transfer etti

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Bergama Belediyespor, Bucaspor 1928'in golcü oyuncusu Erhan Şentürk'ü kadrosuna kattı. Erhan Şentürk, kariyerinde birçok takımda forma giydi ve son olarak Bucaspor 1928'de oynadı.