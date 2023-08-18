Bergama Belediyespor, Bucaspor 1928'in golcüsü Erhan Şentürk'ü transfer etti
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Bergama Belediyespor, Bucaspor 1928'in golcü oyuncusu Erhan Şentürk'ü kadrosuna kattı. Erhan Şentürk, kariyerinde birçok takımda forma giydi ve son olarak Bucaspor 1928'de oynadı.
İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Bergama Belediyespor, Bucaspor 1928'in golcüsü Erhan Şentürk'ün işini bitirdi. İzmir ekibi deneyimli oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Erhan, kariyerinde Galatasaray, Diyarbekirspor, Kartalspor, Karşıyaka, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kocaeli Birlikspor, Ankaragücü, Bandırmaspor, Samsunspor, Sancaktepe FK, Afyonspor ve son olarak Bucaspor 1928'de top koşturdu. Bucaspor 1928 formasıyla geçen sezon 24 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 2 gol attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor