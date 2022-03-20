Bergama Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-2

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Gökhan Alkayalar (xx), Muhammed Münir Dadı (xx), Turgut Evran (xx)

SARI KARTLAR: Batuhan, Hamit, Murat ( Bergama Belediyespor )

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Bergama Belediyespor evinde 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikalarda attığı gollerle Artvin Hopaspor'la berabere kaldı: 2-2. Maça hızlı başlayan Artvin Hopaspor 9'uncu dakikada Sefa'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 galip bitiren konuk takım 75'inci dakikada Ali Say ile farkı ikiye çıkardı. Artvin Hopasporlu Ömer 90'ıncı dakikada kendi kalesine attığı golle Bergama Belediyespor'u umutlandırdı. İzmir ekibi 90+2'nci dakikada Celil'in golüyle mağlubiyetten kurtuldu. Bergama Belediyespor bu sonuçla puanını 33 yaparken, Artvin Hopaspor ise 44 puana yükseldi.

Demirören Haber Ajansı / Spor