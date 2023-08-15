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Bergama Belediyespor, Ali Emre Ustaalioğlu ile anlaştı

Spor Haberleri

TFF 3. Lig takımlarından Bergama Belediyespor, 1461 Trabzon FK'dan ayrılan Ali Emre Ustaalioğlu ile anlaşma sağladı. Ali Emre, geçen sezon 2. Lig'de 3 maçta 1461 Trabzon forması giydi ve 3. Lig'de 4 maçta Yomraspor formasıyla mücadele etti.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor, dış transferde 1461 Trabzon FK ile yollarını ayıran 20 yaşındaki santrfor Ali Emre Ustaalioğlu ile anlaşma sağladı. Geçen sezon 1461 Trabzon formasıyla ilk yarıda 2'nci Lig'de 3 maça çıkan Ali Emre, ikinci devrede Yomraspor formasıyla 3'üncü Lig'de 4 kez şans buldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Emre'ye hoşgeldin diyor kırmızı-lacivertli forma altında sonu şampiyonluk olan bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bergama Belediyespor 1461 Trabzon Ali Emre Spor Haberler

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