Berfu Cengiz İsveç'teki turnuvada şampiyon oldu

İsveç'te düzenlenen toplamda 40 bin dolar ödüllü W50 Swedish Ladies turnuvasının finalinde İspanyol tenisçi Irene Burillo Escorihuela'yı mağlup eden Berfu Cengiz bu sene üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

İsveç'in Ystad kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda sırasıyla İsviçreli, İtalyan, Belçikalı ve İspanyol rakiplerini eleyen Berfu Cengiz, finalde turnuvanın 5 numaralı seri başı İspanyol tenisçi Irene Burillo Escorihuela ile karşılaştı. 2 saat 16 dakika süren karşılaşmada Escorihuela'yı 6-3, 3-6, 6-3 mağlup eden Berfu Cengiz bu seneki üçüncü toplamda ise sekizinci şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL