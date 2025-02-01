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Beren Çetin Türkiye Şampiyonu Oldu

Beren Çetin Türkiye Şampiyonu Oldu
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Körfezli Beren Çetin, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 11 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Körfezli Beren Çetin, 11 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Türkiye şampiyonu oldu.

Körfez Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Körfezim Eğitim Kurumları Ortaokul 5. Sınıf Öğrencisi Beren Çetin, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda, 9/8 galibiyet alarak 11 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Türkiye şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yıl 10 yaş grubunda da birincilik elde eden Beren Çetin, başarı grafiğini istikrarlı şekilde yükseltmeye devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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