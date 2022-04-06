Benzema yıldızlaştı, Real Madrid tur kapısını araladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea sahasında Real Madrid'i konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada konuk ekip Benzema'nın 21 ve 24'üncü dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. İngiliz ekibi bu gole 40'ıncı dakikada Havertz ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Benzema, takımının ve kendisinin 3'üncü golünü atarak skoru tayin etti: 1-3.

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