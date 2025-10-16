Haberler

Benjamin Bouchouari: Sakatlığım Geride Kaldı, En İyi Performansımı Göstereceğim

Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, sakatlığının geçtiğini ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarında kendisini güvende hissettiğini ifade ederek, teknik direktör Fatih Tekke'nin güveninin önemine dikkat çekti. Takım arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde oynayacağını vurguladı.

Benjamin Bouchouari, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile hafta sonu deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Faslı futbolcu, sakatlığının düzeldiğini belirterek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Son 1 aydır bireysel ve takımla çalışmalarım sürüyor. Şu an fiziksel olarak gayet iyi hissediyorum. Sakatlık artık geride kaldı. Sakatlığı geride bırakmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

"Bu güven benim için çok önemliydi"

Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke'nin de kendine güvendiği yönündeki söylemlere ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir oyuncu için en güzel şey o güveni hissedebilmek. O güven duygusunun size aşılanabilmesi. Benim adıma da çok önemli bir şey hocamızdan bunları duymak. Sadece hocamızdan değil, takım arkadaşlarım herkesten o güveni hissedebilmek benim adıma çok önemliydi. Hocamız özelinde ve bütün takım geneline herkese birer birer teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu güven benim için çok önemliydi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Yaklaşık 2 aydır bordo-mavili takımla beraber olduğunu hatırlatan Faslı oyuncu, "Gördüğüm şu, takımımız gerçekten harika iş çıkarıyor. Sakatlıkla ilgili şunu söylemem gerekir. Benim yaşadığım sakatlık özellikle sabır gerektiriyor. Aslında sakatlık artık geride kaldı ve geride kalmasından dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

-"En iyimi göstermeye çalışacağım"

Sahaya kendi tarzını ve en iyi halini yansıtmaya çalışacağını dile getiren Bouchouari, "Kendi bildiğim futbolu, en iyi tarzımı, saha içinde her zaman olduğu gibi en iyimi göstermeye çalışacağım. Taraftarlarımız da geldiğim kulüpteki taraftarla benzerlikler gösteriyorlar. Onlar her zaman takımını seven, her şartta destek oluyorlardı. Bizim takımımızın taraftarları da aynı şekilde. Benzer niteliklerde olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

-"Hocamız özel taktikleri olan, farklı birisi"

Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke'ye ilişkin düşüncelerini şöyle aktardı:

"Hocamız özel taktikleri olan, farklı fikirleri olan birisi. Ben de aynı şekilde son iki haftada takımla birlikte çalışma fırsatı buldum. Hocamızın taktik idmanlarında bizzat bulundum. Hocamızın benden istedikleri net. Oynamak isteyen bir hoca, ben de oynamak isteyen bir oyuncuyum. Hocamız planlarında beni orta sahanın 6-8-10 bütün bölgelerinde, rollerinde kullanabilir. Ben de bütün rollerde elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım."

Paris Saint Germain'in oyuncularından Vitinha ile benzerlik gösterdiğini belirten orta alan oyuncusu, "Rol model olarak onu alıyorum. O da topla iyi oyuncu, saha içinde çabuk çözümler bulan, doğru konumlanmayı yakalayan bir oyuncu. Paris Saint Germain'den Vitinha'yı benzerlik konusunda örnek verebilirim." dedi

Bouchouari, orta alanda Folcarelli, Oluai, Okay ve Muchi gibi takım arkadaşları olduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepsi orta sahada çok iyi oyuncular, hepsiyle oynayabilirim. Kimle oynadığım aslında çok önemli değil. Takım arkadaşlarımızla neler verebileceğimiz önemli. Hepsiyle uyum sağlayabiliriz. Hepsiyle oynamaktan zevk alıyorum. Folcarelli ve Oluai ile Fransızcayı, aynı dili konuşmak avantaj olabilir ama ben İngilizcede konuşuyorum. Dolayısıyla hangi takım arkadaşımla orta sahada oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım."

Dinamik bir oyuncu olduğunu anlatan Bouchouari, "Hem defansif hem de ofansif yönden takım katkı sağlayacak bir dinamik oyuncu olmamı bekleyebilirsiniz. Hocamız cesaretli bir oyun tarzını benimsiyor. Ben de bu tarzı seviyorum. Benim de takıma bu şekilde katkım olacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Haberler.com
