Bouchouari: 'Sakatlık Geride Kaldı, Kendimi Çok İyi Hissediyorum'

TRABZONSPOR'UN Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Sakatlık geride kaldı ve bu dönemi geride bırakmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Trabzonspor'un sezon başında Fransa'nın AS Saint-Etienne kulübünden transfer ettiği orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç oyuncu; sakatlık süreci, fiziksel durumu, teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine olan güveni ve takım içindeki rolüne dair açıklamalarda bulundu. Sakatlık sürecinin ardından kendisini iyi hissettiğini ifade eden Bouchouari, "Öncelikle kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Son bir aydır özellikle bireysel çalışmalarım olsun, takımla da olsun çalışmalarımı sürdürmekteyim. Ama şu an fiziksel olarak gayet iyi hissettiğimi ifade edebilirim. Sakatlık artık geride kaldı ve sakatlığı geride bırakmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim" dedi.

'O GÜVENİ HİSSEDEBİLMEK EN GÜZEL ŞEY'

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine duyduğu güvene ilişkin açıklamalar hatırlatıldığında Bouchouari, bu güvenin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bir oyuncu için tabi ki en güzel şey o güveni hissedebilmek. O güven duygusunun size aşılanabilmesi. Benim adıma da tabi çok önemli bir şey hocamızdan bunları duyabilmek. Sadece hocamızdan değil takım arkadaşlarımız, diğer oyuncular, yöneticiler, takımda bulunan herkesten o güveni hissedebilmek benim adıma çok önemliydi. Hocamız özelinde ve tüm takım genelinde herkese birer birer teşekkür etmek istiyorum çünkü o güven benim adıma çok önemliydi. Hepsine ayrıca tek tek teşekkür ediyorum."

'KENDİME EN İYİ ŞEKİLDE BAKMAYA ÇALIŞIYORUM'

Enerjisi ve sahadaki dinamizmiyle ilgili olarak genç futbolcu, profesyonel yaşam disiplinine dikkat çekti. Bouchouari, "Tabi ki iyi uyumak iyi yemek yiyebilmek iyi dinlenebilmek vücudunuza iyi bakmak aslında bu şekilde özetleyebilirim. Tabi ki eşim de burada bana çok yardımcı oluyor her konuda. Profesyonel alışkanlıklar diyebilirim aslında. Kendi vücudunuza iyi bakmalısın. İyi uyumalı, iyi dinlenmeli, iyi yemekler yemelisiniz. Ben de bu şekilde kendime olabilecek en iyi şekilde bakmaya ve dikkat etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'TAKIMIMIZ GERÇEKTEN HARİKA BİR İŞ ÇIKARTIYOR'

Taraftarın kendisini sabırsızlıkla beklediği hatırlatılan Bouchouari, takımın çok iyi işler çıkardığını dile getirerek, "Yaklaşık 2 aylık süreçle takımla beraberim ve gördüğüm şu; takımımız gerçekten harika bir iş çıkartıyor. Bütün takım arkadaşlarım gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyorlar bunu ifade edebilirim. Sakatlıkla ilgili olarak şunu söylemem gerekir belki de sakatlık sizin de bildiğiniz gibi benim yaşadığım sakatlık özellikle sabır gerektiren bir sakatlık ama az önce de ifade ettiğim gibi aslında sakatlık artık geride kaldı ve geride kalmasından dolayı da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'TRABZON TARAFTARI SAINT-ETIENNE'İ HATIRLATIYOR'

Tribün atmosferine dair soruya ise Bouchouari şu şekilde yanıt verdi:

"Şunu ifade edebilirim bir oyuncu olarak saha içine girdiğim ilk andan itibaren çok farklı şeyler yapmaya veya kendimi çok farklı şeyler yapmaya zorlayacak bir oyuncu değilim. Çünkü girdiğimde kendi bildiğim futbolu, en iyi tarzımı, saha içerisinde her zaman oynadığım şekilde en iyimi göstermeye çalışacağım. Taraftarlarımızla ilgili şunu söyleyebilirim, Saint-Etienne'de geldiğim kulüpteki taraftarlarımıza büyük benzerlikler gösteriyorlar. Çünkü geldiğim takımdaki taraftarlarımız da her zaman takımını seven, takımına her şartta destek olan taraftarlar. Yine bizim taraftarlarımız da aynı şekilde takımına her şartta destek veriyorlar. Benzer netlikte olduklarını söyleyebilirim" dedi.

'HOCAMIZ ÖZEL TAKTİKLERİ VE FARKLI FİKİRLERİ OLAN BİRİSİ'

Teknik direktör Fatih Tekke'nin taktik anlayışı ve kendisine verdiği rol hakkında da konuşan Bouchouari, "Hocamız özel taktikleri ve farklı fikirleri olan birisi. Ben de zaten aynı şekilde geçen hafta boyunca son iki haftadır özellikle takımla beraber çalışma fırsatı buldum. Hocamızın taktik idmanında ben de bizzat bulunma fırsatı buldum. Hocamızın benden istekleri çok net aslında. Oynamak isteyen bir hoca, aynı şekilde ben de oynamak isteyen bir oyuncuyum. Dolayısıyla birbirimizin bu şekilde iyi bir uyum yakaladığını düşünüyorum. Hocamız tabi ki planlarına beni orta sahanın 6-8-10 bütün bölgelerinde, bütün rollerinde kullanabilir. Bende elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım bütün rollerde" yorumlarında bulundu.

'VITINHA'YI ÖRNEK ALIYORUM'

Bouchouari kendisine rol model olarak Paris Saint-Germain'in orta sahası Vitinha'yı örnek aldığına değinerek, "Paris Saint-Germain'in oyuncularından Vitinha'yla aslında benzerlik gösterdiğimi söyleyebilirim. Belki rol model olarak onu aldığım söylenebilir. Çünkü o da topla iyi olan bir oyuncu. Saha içerisinde çabuk çözümler bulan bir oyuncu, doğru konumlanmayı bilen bir oyuncu. Paris Saint-Germain'den Vitinha örneğini verebilirim" dedi.

'ORTA SAHADA HERKESLE UYUM SAĞLAYABİLİRİM'

Benjamin Bouchouari, Trabzonspor'un orta sahasındaki oyuncuların hepsiyle uyum sağlayabileceğine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tim ve Christ dışında yine sayabileceğiniz Okay, Ozan, Muçi gibi takım arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla hepsi de çok iyi oyuncular. Orta sahanın bütün bölgelerinde oynayabilen iyi oyunculara sahibiz. Hepsiyle oynayabilirim. Kimle oynadığım aslında çok önemli değil. Takım arkadaşlarımıza neler verebileceğimiz önemli. Hepsiyle çok iyi bir uyum sağlayabiliyoruz. Hepsiyle oynamaktan da büyük bir zevk aldığımı da söyleyebilirim. Tabi ki sizin de söylediğiniz takım arkadaşlarım yani Tim ve Chirst ile aynı dili konuşuyor olabilmek tabi ki bir avantaj olarak görülebilir ama ben İngilizce de konuşuyorum zaten. Dolayısıyla herhangi bir takım arkadaşımla orta sahada oynadığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım zaten."

'DİNAMİK BİR OYUNCU OLMAMI BEKLEYEBİLİRSİNİZ'

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ön alan baskılı oyun anlayışıyla kendisinin güçlü yanlarını nasıl birleştireceği yönündeki soruya da genç oyuncu, şu yanıtı verdi:

"Benden dinamik bir oyuncu olmamı bekleyebilirsiniz. Hem defansif yönden hem de ofansif yönden takıma katkı sağlayacak dinamik bir oyuncu olmamı bekleyebilirsiniz. Hocamız da cesaretli oyun tarzını benimseyen birisi. Ben de aynı şekilde bu tarzı seviyorum. Dolayısıyla uyan yönlerimiz var. Benim de bu şekilde takıma katkım olacaktır. Bu şekilde bir beklentiniz olabilir benden."