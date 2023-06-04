Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafındaki parkuru tamamlayan ilk Türk kadın sporcu oldu. New York'ta tekneden atlayarak suya giren Avcı, 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası parkurunu 9 saatte yüzerek tamamladı. Bunu başaran ilk Türk kadın sporcu unvanına ulaşan Avcı'ya, takım arkadaşı Murat Öz, tekneden takip ederek destek verdi. İki Türk yüzücü, ultra maraton yüzme kategorisinde sırasıyla Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası parkurlarını tamamlayarak, açık suda 'üçlü taç' (triple crown) unvanını alan Türk sporcular arasına girmek istiyor.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Manhattan Adası etrafındaki parkuru tamamlayan ilk Türk kadın sporcu oldu.

New York'ta tekneden atlayarak suya giren Avcı, 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası parkurunu 9 saatte yüzerek tamamladı. Bunu başaran ilk Türk kadın sporcu unvanına ulaşan Avcı'ya, takım arkadaşı Murat Öz, tekneden takip ederek destek verdi.

Murat Öz ise bu akşam TSİ 01.00'de Manhattan Adası etrafında suya girerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

İki Türk yüzücü, ultra maraton yüzme kategorisinde sırasıyla Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası parkurlarını tamamlayarak, açık suda "üçlü taç" (triple crown) unvanını alan Türk sporcular arasına girmek istiyor.

Bengisu Avcı, 2018'de Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikada geçmiş ve bunu en hızlı gerçekleştiren kadın Türk sporcu rekorunu kırmıştı. Avcı, Eylül 2022'de de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'ndaki parkuru yüzerek geçen ilk Türk kadın sporcu olarak da biliniyor.

Murat Öz de İstanbul Boğazı'nı 16 kez, Çanakkale Boğazı'nı 7 sene üst üste yüzerek geçmişti.