Benfica ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Rövanşına Hazırlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları ve kadroları belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Luz

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andaz Kovacic (Slovenya)

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

