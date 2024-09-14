Rüzgar Sevim'in Benfica Forması Hayali Gerçek Oldu

Benfica taraftarı söz verdiği formayı gönderdi. Fakat forma gümrükteki bazı sorunlar nedeniyle Rüzgar'a ulaşamadı. Demirören Haber Ajansı devreye girerek sorunu çözdü. Formayı hiç beklemediği bir anda okul çıkışında DHA Muhabirinden teslim alan Rüzgar, sevincini yine Demirören Haber Ajansı mikrofonlarıyla paylaştı.

RÜZGAR SEVİM: GELEMEYECEK DİYE ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM, BUNU BANA GETİRDİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Formasına kavuşan Rüzgar, ilk duygularını "Tam da benim giydiğim 17 numara olmuş. Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Formayı Portekiz'den taraftarlar yolladı. Gümrükte de takıldığını biliyordum. Gelemeyecek diye çok üzülmüştüm. Bunu bana getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" diyerek dile getirdi.

Formayı ne yapacağına henüz karar vermeyen Rüzgar, "Ya çerçeveletip duvara asacağım ya da hep giyeceğim" ifadelerini kullandı.

'BENFİCA TARAFTARININ BENİ GÖRECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Sürecin hiç böyle devam edeceğini tahmin etmediğini söyleyen Rüzgar, "Videonun böyle patlayacağını ve Benfica taraftarının da göreceğini hiç düşünmemiştim. Ama onlar beni görüp forma yolladılar. Çok teşekkür ederim" dedi.

Rüzgar daha önce Benfica'yı takip etmediğini ancak artık izleyeceğini, hayatı boyunca futbolcu olmak istediğini, okulun yanındaki sahada ise arkadaşlarıyla haftanın 2 günü futbol oynadıklarını dile getirdi. Benfica'dan gelen davet için ise, "Gitmek isterim tabi ki. Büyüyünce İnşallah böyle bir şey olur ve gidebilirim" diye konuştu.

Video ve Kerem Aktürkoğlu'nun mesajı sonrası gelen tepkilerden de bahseden Rüzgar, "İlk röportajlarımda çok heyecanlanıyordum ama şimdi alıştım. Videoyu görüp izleyenler benimle fotoğraf çekilmek istiyorlar. Mutluyum. Bu hediye için de çok mutluyum ve sizlere de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANNE MERVE SEVİM: BENFİCA TARAFTARI FORMAYI SON ANA KADAR TAKİP ETTİ

Rüzgar'ın annesi Merve Sevim de mikrofonlarımıza sürecin nasıl ilerlediğini anlattı:

"Çok güzel yorumlar geldi. Çok da şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Bunun üzerine Rüzgar'ın videosuna Benfica taraftar grubu da bir yorum yaptı. Ondan da emin olamadım ama Rüzgar'ın annesi olduğumu göstermek için onlara Rüzgar'ın fotoğrafını gönderdim. Bize önce Portekiz bileti göndermek istediklerini söylediler ancak biz öyle bir amacımız olmadığını ve sadece amacımızın Rüzgar'ın Kerem Aktürkoğlu'na ulaşması olduğunu söyledim. Çünkü Rüzgar'ın en büyük hayali buydu. Sonra forma göndermek istediler. Sonraki süreçte biraz gümrükte sıkıntı yaşadık. Ama çözüldü. Rüzgar'a da çözülmesi sürpriz oldu. Benfica taraftarı hiç bırakmadı. Son ana kadar takibindeydi. Onlara ayrı ayrı duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

GONCALVES: BENFİCA VE KEREM'DEN BİR PARÇA GÖNDERMEK İSTEDİK

Formayı gönderen Benfica taraftar grubu kurucusu Michael Goncalves ise DHA aracılığı ile Rüzgar'a ve Galatasaray taraftarlarına bir mesaj gönderdi:

"Merhaba Rüzgar. Sürpriz. Ben bu grubun kurucusu Michael Goncalves. Grubumuz dünyanın Almanya, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi çeşitli ülkelerinde merkezleri olan uluslararası bir gruptur. Ben Boston'daki merkezdeyim. Grubumuz Portekiz'in kuzeyinde küçük ve güzel bir kasabada kuruldu. Biz de diğerleri gibi Kerem'in Galatasaray'dan ayrılmasından sonra senin videonu gördük ve sana Benfica ve Kerem'in bir parçası olarak bir hediye göndermek istedik. Bu çok kolay olmadı. Sana forma sipariş ettik ama yolculuğu biraz zor oldu. Ama sosyal medyanın ve internetin gücüyle, birçok insan bir araya gelebildi. Onların mükemmel yardımlarıyla sana sürpriz yapabildik. Umarız ki bu senin yüzünü biraz olsun güldürebilir. Eğer Kerem'i canlı izlemek için ailenle birlikte Lizbon'a gelirsen seni ağırlamaktan dolayı mutluluk duyarız.

'İKİ DEVASA TARAFTAR KİTLESİNİN BİRLİKTE EL ELE YÜRÜYEBİLECEĞİNİ GÖRDÜK'

Goncalves, "Biz böyle bir olayın birçok insanı bir araya getirebildiğini anladık ve bu girişimin gücüyle Galatasaray ve Benfica'nın futbol dünyasındaki iki devasa taraftar kitlesinin birlikte el ele yürüyebileceğini gördük. En büyük Benfica, en büyük Galatasaray" dedi.

Rüzgar şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da oynayacağı ilk maçı izlemeyi ve ilk fırsatta onunla yüz yüze gelmeyi bekliyor.