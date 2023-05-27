Benfica, Portekiz Lig'inde şampiyon oldu

Sezon boyunca D-Smart ekranlarından futbolseverlerle buluşan Portekiz Ligi'nde şampiyon bu akşam oynanan karşılaşmalar sonunda belli oldu. Roger Schmidt yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Benfica, kendi taraftarı önünde Santa Clara takımını 3-0 yenerek Portekiz Lig'inde 38'inci kez şampiyon oldu.

Sezon boyunca D-Smart ekranlarından futbolseverlerle buluşan Portekiz Ligi'nde şampiyon bu akşam oynanan karşılaşmalar sonunda belli oldu. Roger Schmidt yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Benfica, kendi taraftarı önünde Santa Clara takımını 3-0 yenerek Portekiz Lig'inde 38'inci kez şampiyon oldu.

Saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı Benfica'nın üstün oyunuyla geçildi. Henüz karşılaşmanın 7'nci dakikası oynanırken Goncalo Ramos sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 29'u gösterirken bu kez de Rafa Silva sahne aldı ve Benfica adına skoru 2-0'a getirdi.

Aynı gün aynı saatte ikinci sırada yer alan Porto ise sahasında Vitoria Guiamares'i konuk etti. Sergio Conceiçao'nun öğrencileri şampiyonluk için Vitoria Guiamares'i 3-0 mağlup etmesine rağmen, bu skor şampiyonluk için yetmedi ve Portekiz Ligi'ni 2'nci sırada tamamladılar.