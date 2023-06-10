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Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı

Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Portekiz Premier Lig şampiyonu Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü Hollanda kulübü Feyenoord'dan transfer etti.

Portekiz Premier Lig şampiyonu Benfica, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü Hollanda kulübü Feyenoord'dan transfer etti.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Feyenoord'da başlayan Orkun, 2022'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynadı, bu sezon ise Hollanda Birinci Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Orkun Kökçü Feyenoord Benfica Spor Haberler

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