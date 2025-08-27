Benfica, Fenerbahçe'yi 1-0 Geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica, Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Portekiz temsilcisi öne geçti.
Stat: Luz
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andaz Kovacic (Slovenya)
Benfica : Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 17 Çağlar Söyüncü), Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Gol: Dk. 35 Kerem Aktürkoğlu ( Benfica )
Sarı kart: Dk. 30 Amrabat ( Fenerbahçe )
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanşındaki Benfica- Fenerbahçe maçının ilk yarısı, Portekiz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
3. dakikada Benfica etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Pavlidis, sağdan ceza sahasına giren Barreiro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Livakovic açıyı kapatarak, net pozisyonda gole izin vermedi.
9. dakikada Rios'un pasında sağdan ceza sahasına giren Pavlidis'in dönerek sert şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı.
10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında Antonio Silva'nın kafayla indirdiği topu yakın mesafeden Pavlidis tamamlayarak ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında hakem Slavko Vincic, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti.
35. dakikada Benfica öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Barreiro'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu bekletmeden ağlara gönderdi: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.