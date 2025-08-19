Benfica, Fenerbahçe Maçı İçin Son Antrenmanını Yaptı

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica, İstanbul'da son antrenmanını Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi futbolcular ısınma hareketleri yaparak top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica, son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica, yarın saat 22.00'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen kırmızı-beyazlılar, son antrenmanını Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptı. Sahaya çıkan futbolcular ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra ise pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da idmanın tamamında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
