Benfica, David Neres'i renklerine bağladı Portekiz Premier Lig ekibi Benfica, Brezilyalı milli futbolcu David Neres'i Shakhtar Donetsk'ten transfer etti. Portekiz Premier Lig ekibi Benfica, Brezilyalı milli futbolcu David Neres'i Shakhtar Donetsk'ten transfer etti. Shakhtar Donetsk'in ocak ayında Ajax'tan transfer ettiği Neres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle tek maça bile çıkamadan kulüp değiştirdi. Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki kanat oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerine ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Neres, 2017'den 2022'ye kadar oynadığı Ajax'ta 3 lig ve 2 Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı. Neres, 7 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 2019 Kupa Amerika'da mutlu sona ulaştı. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Shakhtar Donetsk Portekiz Benfica Spor Haberler

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