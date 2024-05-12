Benfica, Arouca'yı 5-0 mağlup etti

Portekiz Birinci Futbol Ligi'nin 33. haftasında Benfica, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün de penaltıdan bir gol attığı maçta Arouca'yı 5-0 mağlup etti.

Taraftarı önünde farklı galip gelen Benfica'nın gollerini; 25. dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 32. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü, 42 ve 46. dakikalarda Rafa, 77. dakikada da Casper Tengstedt attı.

Bu sonuçla 79 puana çıkan Benfica, şampiyonluğunu ilan eden Sporting Lizbon'un 8 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.