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Belsinspor'dan Hakemlere Sert Eleştiri

Belsinspor'dan Hakemlere Sert Eleştiri
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Belsinspor Kulübü, Kayseri Ömürspor ile oynanan maçta hakemlerin kararlarından dolayı yaşanan olumsuzlukları kamuoyuna açıkladı. Kulüp, bu durumun kendilerine zarar verdiğini belirterek hakem atamalarında tecrübeli isimlerin tercih edilmesini talep etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Belsin spor tarafından hakemlerle ilgili paylaşılan kamuoyu açıklamasında, "Yanlış kararlar kulübümüze zarar veriyor" ifadelerine yer verildi.

B Grubu'nda ligin 8. haftasında Kayseri Ömür spor'a 4-2 mağlup olan Belsin spor Kulübü maçın ardından yazılı açıklama yaptı. Belsin spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Haftalarca Belsin spor Kulübü'ne karşı yapılan hakem hatalarına karşı sessizliğimizi bozmak istiyoruz. Futbolun içinde kazanmak kadar kaybetmenin de olduğunu bilen kulübümüz, faaliyet gösterdiği altyapılarda sporcularına hep Fair-Play ruhu ile "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" felsefesini öğretmekte, buna göre hareket etmektedir. Ne yazık ki sezon başından bugüne kadar U18 ve A takım müsabakalarımıza atanan hakemlerin geneli hatalı ve yanlış kararları ile kulübümüze zarar vererek yıpratmaktadırlar. 01.12.2024 tarihinde Kayseri Ömür spor ile oynamış olduğumuz müsabakasının hakem triosunun kulübümüze karşı sergilemiş olduğu yönetim tarzı asla kabul edilemez. İki yardımcı hakemin de kaçırdığı bariz ofsaytlar sonucu kalemiz de oluşan goller, özellikle kıdemli yardımcı hakemin yanlış oyuncu tespiti ile ihraç edilen sporcumuzda dahil olmak üzere ortam tamamen gerilerek art niyetli tavırlarından dolayı müsabakanın sonucuna tesir etmiştir. Müsabaka sonuçlarından bağımsız olarak spor yaptırma ana düşüncesi ile tamamı Belsinspor'lu gençlerle 1. Amatör Küme'de bu sezon yer alan kulübümüz, her ne kadar müsabakayı hakem hatası ile kaybetse de, maçın ve sonucun önüne geçen kıdemli yardımcı hakemi Kürşad Doğan Tunçbilek'in saygısız tavırları, antrenörlerimiz ile emir kipiyle konuşmaları, tribünde bulunan yöneticilerimize karşı bir hakeme yakışmayan tavırlar sergilemesi ve iletişimsizliğini kabul etmiyoruz. Futbolun güzelliğinin içinde bu tarz insan ve tavırların yer almaması gerektiği düşüncesini taşıyor, hakem atamalarında tecrübesiz ve saygısız tavırlar sergileyen hakemleri istemiyoruz. Yeter artık. Takdiri spor kamuoyuna ve hakem yöneticilerine bırakıyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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