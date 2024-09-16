Bellona Kayserispor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Bellona Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı ve ertelenen Trabzonspor maçı için hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile dün oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızlılar zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenmanla sürdürecek. 19 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor ile Kayserispor müsabakası saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ