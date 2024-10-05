Üye Girişi
Haberler

Bellona Kayserispor, Başakşehir ile 1-1 Beraberlik Elde Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Alper Kelkitli, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta milli araya puanla girdikleri için mutlu olduklarını açıkladı. Kelkitli, takımın genç oyunculara şans verdiğini ve daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Alper Kelkitli, milli araya puan ya da puanlarla girmek için İstanbul deplasmanına geldiklerini ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alper Kelkitli, "Amacımız buradan puan ya da puanlar almaktı. İyi oynayıp kazanamayan bir Kayserispor vardı, milli araya moralli girdik." ifadelerini kullandı.

Salı günü göreve başladıklarını belirten Kelkitli, "Kulübün içinde olan antrenörleriz. Kulüpteki oyuncu profilin biliyoruz. Bize bir maç ya da bir antrenman ne zaman görev verilirse hazır olduğumuzu ispatlamak istedik. Çağdaş hoca kurs arkadaşımız, futbolda analizin çok önemli olduğu gerçek, rakibi iyi analiz ettik. Sistemsel değişiklikleri olduğunu biliyorduk. Amacımız rakibi ikinci bölgede karşılaşmaktı bunu da başarıyla gerçekleştirdik. İlk devreyi 1-0 tamamladık, net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı yediğimiz erken gol bizi demoralize etti, ceza sahamıza yaslanmamıza sebep oldu." şeklinde konuştu.

Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak istediklerini de aktaran Kelkitli, "Bugün de akademiden yetişen 3 oyuncumuza şans verdik. Amacımız buradan puan ya da puanlar almaktı. İyi oynayıp kazanamayan bir Kayserispor vardı, milli araya moralli girdik. Bundan sonra daha iyi olacağımızı ümit etmiyoruz, garantisini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Basın Toplantısı Kayserispor Başakşehir istanbul Bellona Futbol Yaşam Spor

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular

Netanyahu, sonunda itiraf etti! İran, İsrail'i tam kalbinden vurmuş

 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Sizden başka bir şey istemiyoruz

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var
İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil

İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024? Altın Portakal ödül kazananlar tam liste! 2024 kim Altın Portakal Ödülü kazandı? Ödüller ne zaman, saat kaçta verilecek (ANTALYA)? Biber gazı taşımak yasak mı, serbest mi? Yanında biber gazı taşımak yasal mı? Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne? Arda Güler CANLI izle! Real Madrid Villarel Arda Güler oynuyor mu, ilk 11'de mi? Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti? Galatasaray Alanyaspor maçı ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11'i ne? Tabii Spor 6 CANLI izle! (AL NASSR MAÇI İZLE) Tabii Spor 1-2-3 5 Ekim Cumartesi Al Nassr Al Orubah özet izle goller izle (Ronaldo)!
title