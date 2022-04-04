Bellona Kayseri U16 takımı Türkiye Finalleri'nde

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol U16 takımı, Türkiye finallerinde son 8 takıma arasına adını yazdırdı.

U16 Kızlar Anadolu Şampiyonasında C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol U16 takımı Samsun'da büyük bir başarıya imza attı. Samsun'da oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1'ini kaybeden Bellona Kayseri Basketbol Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. C Grubunu 9 puanla tamamlayarak finallere gitmeye hak kazanan Bellona Kayseri Basketbol'un şimdiki hedefi Türkiye Şampiyonu olmak.

Sarı kırmızılılar ilk maçını kaybettikten sonra oynadığı 4 maçını farklı kazanmasını bildi. Bellona Kayseri Basketbol U16 takımının aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Maç Bellona Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi 47-60

2.Maç Bellona Kayseri Basketbol - Açı Gençlikspor 68-51

3.Maç Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir 64-38

4.Maç Bellona Kayseri Basketbol - Mersin Büyükşehir 54-24

5.Maç Bellona Kayseri Basketbol - Pendik Yeditepe 70-48 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor