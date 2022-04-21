Bellona Kayseri bin 801 sayı üretti

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol takımı 26 maçta rakip potalara bin 801 sayı attı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 2021-2022 sezonunda oynadığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar 26 maçta rakip potaya 1.801 sayı atarken kendi potasında ise 2.026 sayı gördü. Sarı-Kırmızılılar ligi -225 sayı averajla tamamladı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor