Belen'de çadır ve konteyner kentlerinde kalan çocuklar için futbol turnuvası düzenlendi

Hatay'ın Belen ilçesinde, çadır ve konteyner kentlerinde kalan çocuklar için futbol turnuvası düzenlendi. Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) ve Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçeye kurulan 100 konteynerlik basketbol köyünde 'Konteyner Cup Futbol Turnuvası' organize edildi. Etkinliğe, 8-12 yaş aralığındaki 56 çocuğun yer aldığı 8 takım katıldı.