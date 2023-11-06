Belekoma Tayfa, Teknik Heyeti İstifaya Davet Etti

1969 Bilecik Spor taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, 6-0'lık Manisa 1965 Spor Kulübü yenilgisi sonrası teknik heyeti istifaya davet etti.

BAL 4. Grup 4. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Manisa 1965 Spor Kulübü'ne deplasmanda 6-0 yenilerek, büyük bir hezimete uğradı. Ligin ilk haftasını BAY geçen 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün 4. hafta sonunda hiç gol atamayarak, 1 puanla ligde son sıralarda yer aldı. Bu kötü gidişat sonrası 1969 Bilecik Spor taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, bir basın açıklaması yaptı. Antrenör Murat Yıldırım ve ekibinin istifaya davet eden Belekoma Tayfa Grubu, "Sezon başlamadan önce teknik heyetimizle tayfa olarak yaptığımız toplantılarda bize hep bu takım çok koşan çok mücadele eden bir takım hatta kolay kolay bizi yenecek takım yok diyen hocamızın dedikleriyle yaşananlar şu ana kadar örtüşmemiş olup, 3 maçta gol atmayı bir kenara bıraktık, daha bu taraftar rakip kaleye atılan şut bile göremedi. Takımımız ve şehrimiz için çok geç olmadan verdiğin emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz ve yönetimimizden ivedilikle hoca ve ekibinin gönderilmesini istiyoruz" denildi. - BİLECİK