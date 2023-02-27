Belediye Kütahyaspor depremzedeler için sahaya indi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, Belediye Kütahyaspor hem lige verilen arayı değerlendirmek hem de gelirinin depremzedelere bağışlanacağı hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı AFC Kablo Kanalları Uşakspor ile karşılaştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, Belediye Kütahyaspor hem lige verilen arayı değerlendirmek hem de gelirinin depremzedelere bağışlanacağı hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı AFC Kablo Kanalları Uşakspor ile karşılaştı. Takım, yeni transfer Can Muhammet Varol'un iki golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Depremzedeler yararına Uşak'ta düzenlenen hazırlık maçı öncesi 1 Eylül Stadyumu'nda depremde şehit olan vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası her iki takım oyuncuları sahaya depremzede çocuklarla birlikte çıktı.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak ve yöneticiler ile taraftarların yer aldığı maçın ilk başlama düdüğü ile birlikte temsilcimiz Mavi Şimşekler baskılı oyunu ile dikkat çekti. Teknik Direktör Bekir Ozan Has'ın öğrencileri 90 dakika boyunca sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Yeni transferlerin de forma şansı bulduğu maçı Belediye Kütahyaspor'un genç oyuncu yeni transfer Can Muhammet Varol'un kaydettiği iki golle sahadan 1-2 galip ayrıldı.

Maç sonu her iki takım oyuncularına bu anlamlı organizasyon için eden Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, birlik ve berberliğin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Sporun birleştirici gücüne her zaman inandıklarını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, her iki takımın oyuncularına, kulüp yöneticilerine ve Uşak Valisi Ergün ile Belediye Başkanı Çakın'a misafirperverlikleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA