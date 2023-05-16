Belediye Kütahyaspor: 3-1
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STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TetikKARŞIYAKA: Yusuf - Ertuğrul, Batuhan Akyüz, Metin, Özgür (Dk. 46 Ferdi), Caner, Onur Kolay (Dk. 90 Atakan), Namık Barış, Ali Say (Dk. 69 Fatih Taşdelen), Yılmaz (Dk. 89 Aykut), Emre Gemici (Dk.
STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TetikKARŞIYAKA: Yusuf - Ertuğrul, Batuhan Akyüz, Metin, Özgür (Dk. 46 Ferdi), Caner, Onur Kolay (Dk. 90 Atakan), Namık Barış, Ali Say (Dk. 69 Fatih Taşdelen), Yılmaz (Dk. 89 Aykut), Emre Gemici (Dk. 82 Mustafa Durgun)BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Hasan - Erdinç, Onur, Ekrem, Talha, Niyazi (Dk. 60 Bilal), Gökhan (Dk. 89 Emrah), Muhammet Enes (Dk. 60 Berkant), Ali Kemal (Dk. 67 Yusuf), Can Muhammet, EyüpGOLLER: Dk. 33 Emre Gemici, Dk. 81 Fatih Taşdelen (Karşıyaka), Dk. 45+2 Erdinç (Bld Kütahyaspor)SARI KART: Batuhan Akyüz (Karşıyaka)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, sezonun son iç saha maçında şampiyonluk yarışındaki Belediye Kütahyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen rakibi Nevşehir Belediyespor da kazanınca Play-Off şansını kaçırdı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki hafta içi mesaisinde yeşil-kırmızılıların golleri 33'üncü dakikada Emre Gemici, 81'inci dakikada Fatih Taşdelen ve 90+5'te Mustafa Durgun'dan geldi. Üst üste 5 galibiyetin ardından Karşıyaka'ya yenilerek lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun puan kaybettiği haftada şampiyonluk fırsatını tepen Kütahyaspor'un tek golü ise 45+2'nci dakikada Erdinç'ten geldi. Bu skorla 51 puana ulaşan Karşıyaka, son grup maçları öncesinde Karaköprü Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek 55 puana ulaşan Nevşehir Belediyespor'un 4 puan gerisinde kalarak Play-Off yarışında havlu attı. Kaf-Kaf son maçında cumartesi günü deplasmanda Elazığspor'a konuk olacak. Kütahyaspor ise grupta 62 puanla Mersin'in 3 puan gerisinde üçüncülüğe geriledi. 10'uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Karşıyakalı Ali Say'ın şutunu kaleci kornere çeldi.22'nci dakikada ev sahibi atağında Ali Say'ın soldan ortasında Metin'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.33'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Caner, Kütahya ceza sahasına girerken Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Erdem Mertoğlu penaltı noktasını gösterdi. Emre Gemici, kaleci Hasan kullandığı penaltıyı kurtarsa da dönen topu ağlara yolladı: 1-0.45+2'nci dakikada skora eşitlik geldi. Sol kanattan Muhammet Enes'in kullandığı korneri ceza alanında Erdinç kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.İlk yarı 1-1 sona erdi.53'üncü dakikada Kütahyasporlu Talha'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş üst direğe çarpıp auta çıktı. 60'ncı dakikada Emre Gemici'nin ceza alanından şutunu kaleci Hasan kornere çeldi. 70'inci dakikada sağdan Ertuğrul'un ortasında Fatih Taşdelen'in kale önünde kafa şutu auta çıktı.81'inci dakikada Karşıyaka yeniden öne geçti. Defanstan gönderilen uzun topla defansın arkasına sarkan Fatih Taşdelen, topu ceza sahası dışından kalesinden çıkan Hasan'ın üzerinden aşırtmayla ağlara gönderdi: 2-1.90+5'inci dakikada Mustafa Durgun soldan ceza alanına girerek skoru ilan etti: 3-1.- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor