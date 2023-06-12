Belediye Derincespor TFF 2. Lig'e yükseldi
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TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Belediye Derincespor, 52 Orduspor FK'yi penaltılar sonucu 6-5 yendi. Belediye Derincespor, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Emre Eyisoy, Ogün Kamacı
Belediye Derincespor : Volkan Mert Korkmaz, Berkay Çakır (Dk. 111 Yiğit Demir), Muhammet Fatih Yıldırım, Mehmet Tosun (Dk. 100 Erdi Can Şehit), Uğurcan İkikardeş, Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Dk. 111 Eren Bayraktar), İlker Cihan, Tayfun Kırca (Dk. 66 Bertuğ Başdemir), Ahmet Keleş (Dk. 66 Tarık Mayhoş), Uğurcan Bekçi (Dk. 74 Okan Baydemir)
52 Orduspor FK: Taha Ayan, Sinan Morgil (Dk. 29 Abdullah Zengin), Yalçın Eycan Kaya, Sergen İlhan, Batuhan Er, Nevzat Bilen, Nazmi Candoğan (Dk. 120 Emir Uzun), Muhlis İstemi (Dk. 79 Gökhan Erdöl), Erhan Karayer, Sefa Küpeli (Dk. 101 Veysel Sönmezsoy), İrfan Başaran (Dk. 80 Özgen Erdem)
Goller: Dk. 65 Batuhan Er (Penaltıdan) (52 Orduspor FK), Dk. 82 Özgen Erdem (Kendi kalesine) (Belediye Derincespor )
Sarı kartlar: Dk. 44 Sergen İlhan, Dk. 72 Yalçın Eycan Kaya, Dk. 90 Erhan Karayer, Dk.90+2 Sefa Küpeli (52 Orduspor FK), Dk. 45 Ahmet Keleş (Belediye Derincespor )
TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Belediye Derincespor, 52 Orduspor FK'yi penaltılar sonucu 6-5 yendi.
52 Orduspor FK, müsabakanın 65. dakikasında Batuhan Er'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
82. dakikada Özgen Erdem'in kendi kalesine attığı kafa golüyle Belediye Derincespor beraberliği yakalayarak maçı uzatmalara götürdü.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı. Belediye Derincespor, penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.
Maçın sona ermesinin ardından Belediye Derincesporlu futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.